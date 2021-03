Ferrari, Binotto: “Contento, possiamo finalmente contare su due piloti” (Di lunedì 29 marzo 2021) A pochi mesi di distanza dall’ultima volta della SF1000 in pista, i paragoni con la nuova monoposto sembrano semplici ed evidenti. Si sbilancia anche Mattia Binotto, team principal della Ferrari, che dichiara non solo la soddisfazione per la vettura ma soprattutto, di poter contare su entrambe le sue guide. Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz ottavo. Un weekend praticamente da incorniciare a Maranello rispetto ai tanti, troppi che la Ferrari ha vissuto nel 2020. Lo spagnolo al suo primo GP in rosso mostra un’incredibile intelligenza alla guida chiudendo la gara non distante dal compagnino; dall’altra parte, il pilota monegasco conferma la continua crescita e il talento di cui è dotato. GP Bahrain 2021 – Photo Credit: Scuderia Ferrari Official Twitter AccountMattia Binotto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) A pochi mesi di distanza dall’ultima volta della SF1000 in pista, i paragoni con la nuova monoposto sembrano semplici ed evidenti. Si sbilancia anche Mattia, team principal della, che dichiara non solo la soddisfazione per la vettura ma soprattutto, di potersu entrambe le sue guide. Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz ottavo. Un weekend praticamente da incorniciare a Maranello rispetto ai tanti, troppi che laha vissuto nel 2020. Lo spagnolo al suo primo GP in rosso mostra un’incredibile intelligenza alla guida chiudendo la gara non distante dal compagnino; dall’altra parte, il pilota monegasco conferma la continua crescita e il talento di cui è dotato. GP Bahrain 2021 – Photo Credit: ScuderiaOfficial Twitter AccountMattia...

Advertising

francof61060455 : Binotto e la Ferrari riusciranno a rovinare anche sainz j., quante croci su piloti forti che arrivati a Maranello h… - Nicosig1997 : RT @SabyGiammy: C’è chi ha pianto quella mattina e chi mente, e poi c’è Binotto che ha il coraggio di dire ciò che ha detto ieri sul suo ex… - Italiaracing : In Bahrain inizio discreto per la Ferrari, ma la frecciata di Binotto a Vettel serviva proprio? #F1 #BahrainGP… - SabyGiammy : C’è chi ha pianto quella mattina e chi mente, e poi c’è Binotto che ha il coraggio di dire ciò che ha detto ieri su… - LuisitoSilvio : Dite quello che volete ma se lo scorso anno la Ferrari in Bahrein arrivò decima e ieri sesta, qualche merito… -