Donna pestata in casa | per l’ennesima volta | a Milano E’ stata salvata dal figlio 13 enne

Leggi su formatonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un ragazzino di 13 anni ha salvato la madre, aggredita dal padre, chiamando il 112. Lasubiva maltrattamenti da 20 anni (Getty Images)Un piccolo eroe, non può essere definito altrimenti: un 13ha assistito per anni alle angherie e alle violenze del padre nei confronti della madre ha cambiato, forse per sempre, la sua storia familiare con un gesto risoluto degno di un adulto. Il ragazzino vedendo il padre aggredire perlaafferrandola per i capelli ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto. Non sappiamo se sia stato un gesto spontaneo o pensato da tempo. Quale sia stato il percorso, anche emotivo per determinarsi in tal senso e certo che il coraggio di un ragazzino di 13 anni ha posto fine alle angherie che lasubiva da parte ...