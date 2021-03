Disincagliata la Ever Given che ha bloccato il Canale di Suez La portacontainer è tornata in acqua

(Di lunedì 29 marzo 2021) Laè finalmente libera. Dopo giorni di operazioni complicate lache da martedì è arenata neldiè stata. Ora è quasi in posizione di navigazione. La gigantesca nave èin. Lo ha reso noto laCanal Authority (Sca). Come riporta un tweet del portale di notizie Egypt Today. “La posizione è stata riorientata dell’80% nella giusta direzione. E la poppa è stata spostata a 102 metri dalla riva” rispetto alla sua posizione precedente. Che si trovava a quattro metri, prosegue la nota. Per la ‘liberazione’ dellaincagliata sono stati mobilitati almeno una dozzina di rimorchiatori. E draghe per aspirare la sabbia da sotto la ...

È stata in partela portacontainerGiven che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave ...E' durato poco l'entusiasmo per la 'liberazione' della portacontainerGiven , lunga 400 metri, che blocca il canale di Suez da una settimana e che in mattinata è stata. Bel pomeriggio infatti arriva la brutta notizia: a causa de i forti venti , la ...La nave portacontainer Ever Given, bloccata dal 23 marzo scorso nel Canale di Suez, sta percorrendo la via d'acqua alla velocità di ...La gigantesca portacontainer è stata raddrizzata e comincia a muoversi. Ancora non è chiaro quando riprenderà la navigazione nel canale da cui passa il 12% del commercio mondiale. La notizia ha già ra ...