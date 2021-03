Dad e bocciature: e se si rimandasse lo scrutinio al prossimo ottobre? (Di lunedì 29 marzo 2021) Esame di maturi-Dad, capitolo secondo. Come regolarsi, quest’anno, con le bocciature in Dad? Sarà possibile fermare gli studenti, costringendoli a ripetere l’anno o impedendo loro di essere ammessi all’esame di Stato? Si parte da due assunti: il primo è il precedente dello scorso anno, quando la ministra Lucia Azzolina decise di ammettere tutti all’esame di maturità, vista la complessità della situazione, con le scuole in didattica a distanza praticamente dal mese di marzo (se non prima, come avvenuto ad esempio in Lombardia); il secondo è che, con eventuali bocciature quest’anno, i ricorsi al Tar potrebbero arrivare numerosi. LEGGI ANCHE > Un paio di proposte per una buona Dad bocciature in Dad, cosa succede quest’anno Il vero problema che il ministro Patrizio Bianchi si trova ad affrontare riguarda i presidi che hanno espresso le ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 29 marzo 2021) Esame di maturi-Dad, capitolo secondo. Come regolarsi, quest’anno, con lein Dad? Sarà possibile fermare gli studenti, costringendoli a ripetere l’anno o impedendo loro di essere ammessi all’esame di Stato? Si parte da due assunti: il primo è il precedente dello scorso anno, quando la ministra Lucia Azzolina decise di ammettere tutti all’esame di maturità, vista la complessità della situazione, con le scuole in didattica a distanza praticamente dal mese di marzo (se non prima, come avvenuto ad esempio in Lombardia); il secondo è che, con eventualiquest’anno, i ricorsi al Tar potrebbero arrivare numerosi. LEGGI ANCHE > Un paio di proposte per una buona Dadin Dad, cosa succede quest’anno Il vero problema che il ministro Patrizio Bianchi si trova ad affrontare riguarda i presidi che hanno espresso le ...

