CT Belgio: “Lukaku domani potrebbe non giocare. Mertens? Nulla di grave” (Di lunedì 29 marzo 2021) Roberto Martinez, ct del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa confermando che in vista della sfida di domani contro la Bielorussia, non dovrebbe impiegare Romelu Lukaku, non almeno dall’inizio. Martinez ha anche parlato delle condizioni di Mertens, uscito dolorante ad una spalla contro la Repubblica Ceca. Queste le sue parole: “Lukaku e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco. Dries ha avuto un problema alla spalla, se non gioca domani è solo per precauzione ma non è Nulla di grave. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Roberto Martinez, ct del, è intervenuto in conferenza stampa confermando che in vista della sfida dicontro la Bielorussia, non dovrebbe impiegare Romelu, non almeno dall’inizio. Martinez ha anche parlato delle condizioni di, uscito dolorante ad una spalla contro la Repubblica Ceca. Queste le sue parole: “e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schieraree Carrasco. Dries ha avuto un problema alla spalla, se non giocaè solo per precauzione ma non èdi. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di ...

Advertising

UEFAcom_it : ???? Lukaku ha segnato 34 gol nelle ultime 29 presenze con il Belgio. - ProfidiAndrea : ???? Ct #Belgio: 'Sicuramente #Lukaku non gioca 90', #Mertens da valutare' ?? 'Dopo la seduta di oggi capiremo se potr… - mr_kubra : RT @passione_inter: Nazionali, Conte può sorridere. Martinez (ct Belgio): 'Lukaku non giocherà tutti i 90 minuti' - - fcin1908it : Belgio, Martinez tranquillizza l’Inter: “Lukaku e De Bruyne non giocheranno 90'” - sportface2016 : #Belgio, le parole del commissario tecnico Roberto #Martinez in conferenza stampa #Lukaku #Mertens -