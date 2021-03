Covid, Oms: fuga da laboratorio ‘estremamente improbabile’ (Di lunedì 29 marzo 2021) È “estremamente improbabile” che l’origine della pandemia da coronavirus si stata la fuga del virus Sars-Cov 2 da un laboratorio di Wuhan. La trasmissione del Covid-19 all’uomo da parte di un animale intermedio è invece un’ipotesi ritenuta “da probabile a molto probabile”. Sono le conclusioni dello studio congiunto realizzato dagli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità che si sono recati in missione a Wuhan e dagli scienziati cinesi sull’origine del coronavirus. Secondo la versione finale del rapporto, anticipata da vari media internazionali, l’ipotesi dell’incidente di laboratorio viene ritenuta “estremamente improbabile”. Il rapporto degli esperti dell’Oms, che secondo vari critici non hanno avuto sufficiente libertà di azione nella loro missione in Cina, conferma le prime conclusioni presentate il 8 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) È “estremamente improbabile” che l’origine della pandemia da coronavirus si stata ladel virus Sars-Cov 2 da undi Wuhan. La trasmissione del-19 all’uomo da parte di un animale intermedio è invece un’ipotesi ritenuta “da probabile a molto probabile”. Sono le conclusioni dello studio congiunto realizzato dagli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità che si sono recati in missione a Wuhan e dagli scienziati cinesi sull’origine del coronavirus. Secondo la versione finale del rapporto, anticipata da vari media internazionali, l’ipotesi dell’incidente diviene ritenuta “estremamente improbabile”. Il rapporto degli esperti dell’Oms, che secondo vari critici non hanno avuto sufficiente libertà di azione nella loro missione in Cina, conferma le prime conclusioni presentate il 8 ...

