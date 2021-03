Corbo: con la Champions, nel Napoli favoriti Inzaghi e Sarri. Benitez non piace a Chiavelli (Di lunedì 29 marzo 2021) Su Repubblica Napoli, Antonio Corba analizza il presente e il futuro del Napoli, soprattutto per quel che riguarda l’allenatore: il dopo Gattuso. Chi viene, quindi? Per la Champions prevalgono il laziale Inzaghi e Sarri su Fonseca che domenica scorsa in una sola sera ha forse perso due panchine. La sua e quella del Napoli. A riportare l’ex allenatore della Juve può essere solo Giuntoli, se rimane. I due sono in continuo contatto. L’attuale manager ha qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporre Sarri dopo la fuga di Benitez a Madrid e il no di Unai Emery. Corbo scrive che Benitez sarebbe un nome impossibile perché non gode delle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Su Repubblica, Antonio Corba analizza il presente e il futuro del, soprattutto per quel che riguarda l’allenatore: il dopo Gattuso. Chi viene, quindi? Per laprevalgono il lazialesu Fonseca che domenica scorsa in una sola sera ha forse perso due panchine. La sua e quella del. A riportare l’ex allenatore della Juve può essere solo Giuntoli, se rimane. I due sono in continuo contatto. L’attuale manager ha qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporredopo la fuga dia Madrid e il no di Unai Emery.scrive chesarebbe un nome impossibile perché non gode delle ...

