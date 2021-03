Concorso OSS Asst Sondrio | 20 posti a tempo indeterminato | requisiti | domanda | prove

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nuove assunzioni per OSS previste dalindetto dall’Valtellina e Alto Lario con sede a. Il, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23 marzo 2021, prevede la copertura adi 20di Operatore Socio Sanitario, categoria BS. Dei 20messi a bando, 6 sono riservati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito nonché agli ufficiali in ferma biennale o prefissata ai sensi del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e s.m.i. in particolare ai sensi dell’art. 1014 c. 3 e 4, e dell’art. 678 c. 9 del medesimo Decreto. Vediamo nei prossimi paragrafi idi partecipazione al, come faree come si articoleranno ...