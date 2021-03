Coldiretti: a Pasqua cibo made in Italy per 20mila poveri (Di lunedì 29 marzo 2021) L'iniziativa, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi "A sostegno di chi ha più bisogno" Leggi su rainews (Di lunedì 29 marzo 2021) L'iniziativa, promossa da, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi "A sostegno di chi ha più bisogno"

