Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021 | il modulo PDF da stampare per gli spostamenti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tutta l’Italia il 3, il 4 e il 5 aprile sarà in una sorta di lockdown, un po’ come era accaduto a Natale. L’intero Paese per quel weekend disarà in zona rossa, con negozi chiusi elimitati, vietati da una Regione all’altra. Proprio per muoversi è necessario ildida presentare nel caso di un eventuale controllo. CLICCA E SCARICA IL modello autodichiarazione editabile ottobre 2020 Ma vediamo quando ci si può spostare ae quali sono le regole. Leggi anche: Nuovo Decreto Draghi, cosa cambia dopo: regole e novità fino al 30 aprile per ristoranti, cinema, palestre ee seconde case Normalmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione Pasqua

MilanoToday.it

... nonostante le restrizioni in vigore pere Pasquetta sul territorio nazionale. Viaggi all'... Quindi è permesso muoversi con apposita. Questo chiarimento è arrivato in seguito ......in zona rossa ogni tipo di movimento è vietato e si può uscire da casa consolo ... Riti della Settimana Santa La scorsal'Italia era in lockdown assoluto e dunque la ...Una nota del Viminale permette gli spostamenti, anche tra Regioni, per partire in occasione delle vacanze all’estero. Nonostante la zona rossa nazionale ...Zone rosse e restrizioni. Difficile spostarsi in Italia ma con un tampone si può andare a fare turismo all'estero. Federalberghi "Assurdo" Impossibile uscire dal proprio Comune in zona arancione e dal ...