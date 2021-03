Assegno unico figli 2021, quanto vale e a chi spetta (Di lunedì 29 marzo 2021) Atteso domani 30 marzo il via libera all’Assegno unico e universale per i figli. La misura a sostegno delle famiglie, confermata dall’ultima legge di Bilancio, come ribadito nei giorni scorsi dal premier Mario Draghi, arriverà il primo luglio 2021 con un contributo fino a 250 euro. Ma a chi spetta? Avrà lo stesso importo per tutte le famiglie? L’Assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: nella cifra confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Dai 18 anni di età, inoltre, una somma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Atteso domani 30 marzo il via libera all’e universale per i. La misura a sostegno delle famiglie, confermata dall’ultima legge di Bilancio, come ribadito nei giorni scorsi dal premier Mario Draghi, arriverà il primo lugliocon un contributo fino a 250 euro. Ma a chi? Avrà lo stesso importo per tutte le famiglie? L’a tutte le famiglie che hanno uno fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: nella cifra confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Dai 18 anni di età, inoltre, una somma ...

Advertising

matteosalvinimi : Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie… - graziano_delrio : L’Assegno unico è una riforma epocale per le famiglie ma anche un segno forte “di speranza”, di ripresa dopo la pan… - ItaliaViva : Il Family Act venne presentato per la prima volta sul palco della Leopolda 10. Grazie alla tenacia e al coraggio d… - PillaPaladini : RT @altrogiornorai1: La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia @elenabonetti presenta l’assegno unico a #OggièUnAltroGiorno @seren… - maRtina90827649 : RT @lauraboldrini: Finalmente anche da noi, come in molti paesi d'Europa, ci sarà l'assegno unico universale per i figli. Un sostegno con… -