Appuntamenti e scadenze | settimana del 29 marzo 2021

(Teleborsa) – Lunedì 29/03/2021Appuntamenti: 5a Conferenza di Bruxelles: "Supporting the future of Syria and the region" – L'Unione Europea e le Nazioni Unite co-presiederanno la Conferenza che si svolgerà in formato virtuale (fino a martedì 30/03/2021) Istat – Euro Zone Economic Outlook – I, II e III trimestre 2021 CNEL – Evento istituzionale – Comitato del CNEL per l'esame degli atti dell'Unione Europea – in collegamento telematico G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021) 17.00 – EQUITA e Università Bocconi – Evento annuale di presentazione della 8a edizione della Ricerca che ha come focus l'analisi dell'impatto delle caratteristiche dell'azionariato sulla performance delle imprese quotate. Partecipano alla tavola rotonda: Lucia Calvosa ...

