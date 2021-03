Alessandro Tersigni | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figlio | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, direttamente dal Paradiso delle Signore,. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è nato a Roma l’11 ottobre del 1979 ed è un noto attore. Nel 2007, dopo aver lavorato come vigile del fuoco, ha ottenuto popolarità con la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello. Da lì ha intrapreso lacome attore: ha recitato in diverse fiction di successo e ha esordito al cinema nel film Scusa ma ti voglio sposare diretto da Federico Moccia.: chi è la ...