Addio Enrico Vaime | perché è stato uno dei più grandi autori della tv

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 marzo 2021) Chissà che cosa avrebbe dettoleggendo il diluvio di parole scritte in queste ore sui social, e non solo, per raccontarlo, celebrarlo e omaggiarlo con riconoscenza sì ma senza quella retorica che non avrebbe amato. Se n'è andato domenica sera, a 85 anni, dopo due anni di malattia vissuta con discrezione e schivando quel «sempre fedele a se stesso e alle proprie idee, così morì da cretino», che è diventata una delle sue battute più celebri. Del resto, il gusto per le freddure caustiche e calembour raffinati e intelligentilo ha coltivato per tutta la vita, spaziando con un talento molto più complesso di quanto apparisse in superficie, quello che gli ha permesso come pochi altri in Italia di surfare con successo e credibilità tra tv, radio e teatro, tutto ad altissimo livello e lontano anni luce ...