Zona rossa e arancione, verso chiusure sino a maggio. «Con questi dati un mese senza zone gialle» (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA Raggiungeremo una Zona di sicurezza sul fronte dei contagi solo a maggio, quando sarà possibile ripristinare la fascia gialla per le Regioni. La riapertura delle scuole prevista dopo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA Raggiungeremo unadi sicurezza sul fronte dei contagi solo a, quando sarà possibile ripristinare la fascia gialla per le Regioni. La riapertura delle scuole prevista dopo...

Advertising

StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - nonholetonsille : RT @lastgiuli: raga mi confermate che siamo in zona rossa e il covid c'è ancora vero? no perché qua le persone stanno facendo il cazzo che… - _sar000_ : @lastgiuli @blackjdragon_ Mi sono eliminata Instagram perché mi era venuta una crisi nervosa nel vedere tutti uscir… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa: a Rimini tutti in spiaggia Rimini, 29 marzo 2021 - Tintarella per la domenica delle palme. Ancora zona rossa, ancora pubblici esercizi chiusi e spostamenti vietati tra comuni, ma "non toglieteci il mare" sono state le parole di tanti riminesi che ieri hanno approfittato del sole e delle ...

Lockdown Pasqua e Pasquetta: zona rossa, le regole, gli spostamenti e cosa si può fare Tutta Italia, come stabilito dal decreto legge in vigore dal 6 marzo, nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile sarà zona rossa. Come funziona quindi in quei tre giorni, dalle seconde case ...

Pasqua 2021 in zona rossa: spostamenti verso parenti e amici, cosa cambia Il Resto del Carlino Enrico Vaime Zona rossa rafforzata per 3 giorni, ecco i divieti di Pasqua a Palermo: stop a scampagnate e jogging ...

Vietato il pranzo a Fregene ma al mare in Grecia si può andare Possiamo fare un viaggio in Spagna e non una gita fuori porta a Fregene. Anche Pasqua 2021 sarà vissuta dagli italiani in salsa anti Covid-19.

Rimini, 29 marzo 2021 - Tintarella per la domenica delle palme. Ancora, ancora pubblici esercizi chiusi e spostamenti vietati tra comuni, ma "non toglieteci il mare" sono state le parole di tanti riminesi che ieri hanno approfittato del sole e delle ...Tutta Italia, come stabilito dal decreto legge in vigore dal 6 marzo, nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile sarà. Come funziona quindi in quei tre giorni, dalle seconde case ...Zona rossa rafforzata per 3 giorni, ecco i divieti di Pasqua a Palermo: stop a scampagnate e jogging ...Possiamo fare un viaggio in Spagna e non una gita fuori porta a Fregene. Anche Pasqua 2021 sarà vissuta dagli italiani in salsa anti Covid-19.