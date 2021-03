Salto con gli sci femminile: Nika Kriznar vince la Coppa del Mondo 2020-2021, seconda serie cancellata a Chaikovsky e gara a Kramer (Di domenica 28 marzo 2021) Sarà senz’altro difficile placare le polemiche al termine dell’ultima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2020-2021 a Chaikovsky. Anzi, converrebbe dire “quel che è stato dell’ultima gara”. Il forte vento, infatti, colpisce ancora una volta in Russia, determinando la conclusione anticipata della competizione individuale nonostante tutti i tentativi di portare a termine la seconda serie, risultati vani: hanno potuto saltare per due volte soltanto in tre. La vittoria parziale va così a Marita Kramer: l’austriaca aveva dominato da par suo la prima serie sul trampolino grande russo, issandosi fino a 146.5 metri con 136.1 punti, 16 esatti in più della ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Sarà senz’altro difficile placare le polemiche al termine dell’ultimadideldicon gli sci. Anzi, converrebbe dire “quel che è stato dell’ultima”. Il forte vento, infatti, colpisce ancora una volta in Russia, determinando la conclusione anticipata della competizione individuale nonostante tutti i tentativi di portare a termine la, risultati vani: hanno potuto saltare per due volte soltanto in tre. La vittoria parziale va così a Marita: l’austriaca aveva dominato da par suo la primasul trampolino grande russo, issandosi fino a 146.5 metri con 136.1 punti, 16 esatti in più della ...

