Roma, volontaria aggredita da un pitbull: è gravissima (Di domenica 28 marzo 2021) E’ stata aggredita e ferita gravemente al volto e alle braccia mentre la portava a fare la passeggiata quotidiana e adesso, dopo un intervento chirurgico eseguito d’urgenza, è ricoverata nel reparto di rianimazione del Policlinico Gemelli, dove era stata portata in eliambulanza in gravissime condizioni. E’ successo giovedì 25 marzo a Roma, al Canile Valle Grande di via Paravia, all’Olgiata, dove Amalia Ceci, una volontaria di 65 anni, è stata aggredita e morsa da Frida, un pitbull di circa quattro anni di età che la donna aveva preso per una sgambata. L’animale, senza un apparente motivo, ha attaccato la donna: si è avventato su di lei, azzannandola sul volto e sulle braccia, staccandole un orecchio e maciullandole le braccia con i denti. Le urla della 65enne hanno richiamato due operatori, che sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) E’ statae ferita gravemente al volto e alle braccia mentre la portava a fare la passeggiata quotidiana e adesso, dopo un intervento chirurgico eseguito d’urgenza, è ricoverata nel reparto di rianimazione del Policlinico Gemelli, dove era stata portata in eliambulanza in gravissime condizioni. E’ successo giovedì 25 marzo a, al Canile Valle Grande di via Paravia, all’Olgiata, dove Amalia Ceci, unadi 65 anni, è statae morsa da Frida, undi circa quattro anni di età che la donna aveva preso per una sgambata. L’animale, senza un apparente motivo, ha attaccato la donna: si è avventato su di lei, azzannandola sul volto e sulle braccia, staccandole un orecchio e maciullandole le braccia con i denti. Le urla della 65enne hanno richiamato due operatori, che sono ...

