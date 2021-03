Renzi in Bahrain per il Gran Premio di Formula 1, polemiche social (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Renzi in Bahrain per il Gran Premio di Formula 1. Non sono mancate le polemiche sui social. SAKHIR (Bahrain) – Matteo Renzi in Bahrain per assistere al Gran Premio di Formula 1. Le foto sui social pubblicate dal leader di Italia Viva hanno provocato diverse polemiche. In molti, come riportato da La Repubblica, si sono domandati come l’ex premier sia volato a Sakhir nonostante le restrizioni presenti in Italia. L’altra domanda che si sono posti gli utenti è quella se il leader di Iv abbia ricevuto un invito e se gli è stato pagato l’alloggio in albergo. Una vicenda destinata a creare ancora una volta delle ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Matteoinper ildi1. Non sono mancate lesui. SAKHIR () – Matteoinper assistere aldi1. Le foto suipubblicate dal leader di Italia Viva hanno provocato diverse. In molti, come riportato da La Repubblica, si sono domandati come l’ex premier sia volato a Sakhir nonostante le restrizioni presenti in Italia. L’altra domanda che si sono posti gli utenti è quella se il leader di Iv abbia ricevuto un invito e se gli è stato pagato l’alloggio in albergo. Una vicenda destinata a creare ancora una volta delle ...

