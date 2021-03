Quagliarella | “Sono un artista del gol Mi è sempre piaciuto segnare gol impossibili”

(Di domenica 28 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio, attaccante della Sampdoria, ha parlato della sua carriera, paragonandosi ad un pittore, ad undel gol. Queste le sue parole: “Io undel gol? Paragone che ci può stare. L’unica differenza rispetto ad un pittore, è che io non mi ispiro a qualcosa o a qualcuno, ma è vero che leggo in anticipo certe situazioni. Vivo per questo, il gesto tecnico di un attaccante è un concentrato di istinto, balistica, coordinazione, dinamica, forza e soprattutto fortuna. Ma se certi goluna costante, allora puoi dire di avere qualcosa di innato. Hosegnato certe reti. Da piccolo facevo le rovesciate sull’asfalto o tiravo dalla lunga distanza”. La visione di gioco: “Alcuni gesti si posallenare. Io, per esempio, ...

I fattorila Juve e la Nazionale, il risultato è che Giorgio Chiellini resta uno dei migliori ... Si pensi, per esempio, al salvataggio sua Marassi. Qualità mostrate anche in azzurro ...SAMPDORIA, PARLAA tutto Ranieri 'Oggi è un calcio ancora più business . Noi siamo ... E a proposito del rinnovo di contratto: ' Non mimai preoccupato per i miei contratti quando ero ...Il calcio, la sua arte, il gol. Racconta questo Fabio Quagliarella nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Non manca, certo, qualche ricordo, ...Dalla C1 alla A, 22 stagioni con la stessa passione. Il doriano: "Studio da allenatore. Ai giovani dico: Provateci sempre, purtroppo i cortili sono vuoti. Il compagno più grande? Di Natale" ...