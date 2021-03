Passaporto vaccinale europeo: quando arriva, a cosa serve (Di domenica 28 marzo 2021) Il Passaporto vaccinale europeo per il covid è in arrivo tra un paio di mesi. Chi ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus potrebbe usare il documento per salire in aereo, viaggiare con maggiore facilità, partecipare ad un evento ‘di massa’ e riprendere più agevolmente una vita ‘normale’. Nell’Ue il ‘passport’ potrebbe diventare realtà dal 15 giugno e garantire maggiore libertà di movimento. Il commissario europeo all’Industria Thierry Breton ha illustrato le caratteristiche del documento destinato ad entrare in vigore tra meno di 3 mesi e a rimanere comunque facoltativo. Breton -in un’intervista a Rtl, Lci e Le Figaro- ha mostrato il prototipo del Passaporto vaccinale. Il “certificato” a livello europeo sarà sia in formato cartaceo, sia digitale, ha spiegato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Ilper il covid è in arrivo tra un paio di mesi. Chi ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus potrebbe usare il documento per salire in aereo, viaggiare con maggiore facilità, partecipare ad un evento ‘di massa’ e riprendere più agevolmente una vita ‘normale’. Nell’Ue il ‘passport’ potrebbe diventare realtà dal 15 giugno e garantire maggiore libertà di movimento. Il commissarioall’Industria Thierry Breton ha illustrato le caratteristiche del documento destinato ad entrare in vigore tra meno di 3 mesi e a rimanere comunque facoltativo. Breton -in un’intervista a Rtl, Lci e Le Figaro- ha mostrato il prototipo del. Il “certificato” a livellosarà sia in formato cartaceo, sia digitale, ha spiegato ...

