Margherita Pastore moglie Piero Angela | un amore senza fine

(Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladel famoso conduttore. Ma che cosa si sa su di loro e sul loro rapporto? Tutto su di lei.sarà tra i protagonisti della puntata odierna di Che tempo che fa, il programma in onda su Rai Tre e che caratterizza sempre la domenica sera di

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Margherita Pastore, la moglie di Piero Angela: stanno insieme da 65 anni #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Pastore

Il divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, classe 1928, è sposato da oltre 65 anni con la moglie. Sua fedele compagna di vita, che non ...La dott.ssaLa Rocca, Sindaco del Comune di Montevago, racconterà invece l'esperienza dei 'Percorsi visivi: museo open air'. Massimo, esponente del TAM - Teatro abusivo Marsala - ...Piero Angela potremmo definirlo un albero maestro della tv italiana, un esempio di vita per tutti. Per tanti anni ha informato, arricchito la cultura del suo pubblico e intrattenuto i telespettatori.Piero Angela, ospite di Fabio Fazio nel corso della puntata di Che Tempo che Fa del 28 dicembre 2021, è uno dei più celebri divulgatori italiani.