Louis Pisano attacca Tommaso Zorzi e diffonde un video | parole durissime e provvedimenti legali

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 28 marzo 2021)contro. In queste ore ci siamo persi una faida croccante che vi aiuto a recuperare subito. L’influencer e attivista LGBThato il vincitore del Grande Fratello Vip reo di aver pronunciato la N Word cantando una canzone (ma non solo…).controe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.