LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: Wout Van Aert domina la volata! 2° Nizzolo, 3° Trentin e 4° Colbrelli

15.10 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 

15.08 E, dunque, al termine di una gara bellissima condizionata dal vento sin dalla partenza, Wout Van Aert ha conquistato la sua prima classica del Nord della carriera davanti a Nizzolo, Trentin e Colbrelli. 

15.06 LA TOP-9 Odierna: 
01 Wout Van Aert Jumbo-Visma 
02 Giacomo Nizzolo Qhubeka ASSOS 
03 Matteo Trentin UAE Team Emirates 
04 Sonny Colbrelli Bahrain Victorious 
05 Michael Matthews Team ...

