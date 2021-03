L' amarezza di Prandelli | ' Quanto odio | ricostruzioni inventate sulle mie dimissioni'

Advertising

La Nazione

Dopo le dimissioni, è l'ora delle precisazioni. Cesarenon ha gradito le voci che hanno seguito l'improvviso addio alla panchina della Fiorentina: "Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che ...Cesareha rassegnato le proprie dimissioni dalla Fiorentina. Una mossa che ha colto molti di ... Se ne va scrivendo una lettera in cui spiega l'delle ultime settimane e forse anche ...Il tam tam sgorga su Whatsapp e Firenze è invasa da un’alluvione anonima di retroscena, gossip, malizie e in qualche caso cattiverie, a volte perfino infamie, messaggi audio che affollano le chat con ...Non vorrei usare un tono intimidatorio, ma ritengo che l’assenza dallo stadio da parte dei tifosi agevoli molto i comportamenti poco professionali di alcuni calciatori viola ...