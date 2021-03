La Lombardia chiude alcuni centri vaccinali nel Cremonese: mancano le dosi. I sindaci: “Un errore. È dovuto al passaggio da Aria a Poste” (Di domenica 28 marzo 2021) Da domani alcuni dei centri vaccinali aperti nel territorio Cremonese vedranno sospesa la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Regione Lombardia motiva la decisione con la scarsità di dosi: “Vero in parte – dice a ilfattoquotidiano.it il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Piloni – perché il motivo principale riguarda il passaggio dalla piattaforma di Aria (costata 18,5 milioni) a quella di Poste Italiane (messa a disposizione gratuitamente)”. La Regione preferisce gestire meno centri, aggiunge Piloni, “così da non incappare nei problemi ormai tristemente noti”. In provincia di Cremona parliamo in particolare dei centri di Rivolta d’Adda, Trigolo, Castelleone, Vailate e Soresina. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Da domanideiaperti nel territoriovedranno sospesa la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Regionemotiva la decisione con la scarsità di: “Vero in parte – dice a ilfattoquotidiano.it il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Piloni – perché il motivo principale riguarda ildalla piattaforma di(costata 18,5 milioni) a quella diItaliane (messa a disposizione gratuitamente)”. La Regione preferisce gestire meno, aggiunge Piloni, “così da non incappare nei problemi ormai tristemente noti”. In provincia di Cremona parliamo in particolare deidi Rivolta d’Adda, Trigolo, Castelleone, Vailate e Soresina. ...

