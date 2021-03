Kenzo dalla parte delle tigri (e del WWF)

(Di domenica 28 marzo 2021) Al mondo ne rimangono poco più di 3000 esemplari. L'estinzioneè a un passo enon ci sta. Il brand, che la tigre lo ha come animale totem finsua fondazione negli anni Settanta, ha deciso di aiutare il WWF a raggiungere un obiettivo ambizioso: raddoppiare il numero diallo stato brado entro il 2022, anno che, nel calendario lunare, corrisponde proprio a quello della tigre. Solamente dall'inizio del XX secolo, il dilagare del bracconaggio e la drastica diminuzione di ambienti naturali congeniali alla vita di questi maestosi felini, hanno portato alla diminuzione della popolazione mondiale di oltre il 95%. Preservare ledall'estinzione salva molto più che loro stesse: è una cosa buona per interi ecosistemi e per le popolazioni che vi abitano, lo ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kenzo dalla

GQ Italia

... natofusione delle Borse di Parigi, Bruxelles e Amsterdam. Lingua privilegiata per lavorare ... Yves Saint Laurent, Jean - Paul Gaultier, Givenchy, Hermès, Cartier, Pierre Cardin, Azzaro,, ...Anche Roger Vivier, Stella McCartney, Raf Simons e, infatti, hanno lanciato i loro show ... uno short film che racconta una storia d'amore accompagnatavoce di Janelle Monáe . La cantante ...Le tigri sono in pericolo e Kenzo vuole fare la sua parte aiutando il WWF in un progetto molto ambizioso Al mondo ne rimangono poco più di 3000 esemplari. L'estinzione delle tigri è a un passo e Kenzo ...Felipe Oliveira Baptista, creativo di Kenzo racconta il “viscerale desiderio di libertà” dello stilista in una danza-spettacolo e rende omaggio con un tributo, fatto anche di parole, al grande maestro ...