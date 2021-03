Katia Ricciarelli disperata: "Non ancora vaccinata, finirò in un manicomio" - (Di domenica 28 marzo 2021) Roberta Damiata La cantante lirica scoppia in lacrime a Domenica In: "Ho paura di uscire di casa e socializzare. Ma quanto devo aspettare ancora?" È una donna molto provata Katia Ricciarelli, che oggi è stata ospite in collegamento da Mara Venier a “Domenica in”. La grande cantante lirica si è sfogata arrivando alle lacrime, raccontando come sta vivendo questo duro periodo di Covid, che sta passando in casa con la sola compagnia del suo cane. “Io appartengo alla fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni, ma ancora non sono stata vaccinata - dice sconsolata -Vorrei solo sapere quando, perché ho paura di uscire di casa e socializzare. Ma quanto devo aspettare ancora? Conosco persone del mondo dello spettacolo, alcune addirittura di 90 anni, che non sono ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Roberta Damiata La cantante lirica scoppia in lacrime a Domenica In: "Ho paura di uscire di casa e socializzare. Ma quanto devo aspettare?" È una donna molto provata, che oggi è stata ospite in collegamento da Mara Venier a “Domenica in”. La grande cantante lirica si è sfogata arrivando alle lacrime, raccontando come sta vivendo questo duro periodo di Covid, che sta passando in casa con la sola compagnia del suo cane. “Io appartengo alla fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni, manon sono stata- dice sconsolata -Vorrei solo sapere quando, perché ho paura di uscire di casa e socializzare. Ma quanto devo aspettare? Conosco persone del mondo dello spettacolo, alcune addirittura di 90 anni, che non sono ...

