Highlights e gol Viterbese-Potenza 2-2: Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) Gli Highlights e i gol di Viterbese-Potenza, match del girone C di Serie C 2020/2021. Gara dalle mille emozioni a Viterbo, dove i padroni di casa si portano in vantaggio dopo 2? con Murilo prima di essere rimontati. Le reti di Romero e Salvemini vengono però vanificati dal colpo di testa vincente di Baschirotto in pieno recupero. In alto le immagini salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Glie i gol di, match del girone C di. Gara dalle mille emozioni a Viterbo, dove i padroni di casa si portano in vantaggio dopo 2? con Murilo prima di essere rimontati. Le reti di Romero e Salvemini vengono però vanificati dal colpo di testa vincente di Baschirotto in pieno recupero. In alto le immagini salienti del match. SportFace.

