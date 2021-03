GP Qatar | Sam Lowes firma la pole position | quinta posizione per Joe Roberts

(Di domenica 28 marzo 2021) La stagione della Moto 2 parte all’insegna di Sam. Il grande favorito per il titolo mondiale ha messo subito le cose in chiaro cogliendo lanel Gran Premio deltenendo a debita distanza tutti gli avversari. Apparso particolarmente veloce anche nelle prove libere, l’inglese dell’Elf Marc VDS Racing Team ha sfruttato le condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli fermando il cronometro in 1’58”726. Alle sue spalle seconda piazza per lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) che, dopo aver impressionato nelle ultime gare in Moto 3, ha confermato il proprio status di “predestinato” tagliando il traguardo con 140 millesimi di ritardo. A completare la prima fila ci ha pensato il sorprendente olandese Bo Bendsneyder (Kalex Pertamina) che ha estromesso dal podio parziale Marco Bezzecchi ...

Advertising

SkySportMotoGP : Moto2, GP Qatar: pole di Sam Lowes, 4° Marco Bezzecchi. GLI HIGHLIGHTS #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori… - elisamiot : RT @SkySportMotoGP: Moto2, GP Qatar: pole di Sam Lowes, 4° Marco Bezzecchi. GLI HIGHLIGHTS #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori #Moto2 ??… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Moto2, GP Qatar: pole di Sam Lowes, 4° Marco Bezzecchi. GLI HIGHLIGHTS #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori #Moto2 ??… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Moto2, GP Qatar: pole di Sam Lowes, 4° Marco Bezzecchi. GLI HIGHLIGHTS #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori #Moto2 ??… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto2, GP Qatar: pole di Sam Lowes, 4° Marco Bezzecchi. GLI HIGHLIGHTS #QatarGP #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori #Moto2 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar Sam

...il miglior piota italiano nelle qualifiche della Moto2 in. L'alfiere dello Sky Racing Team VR46 partirà infatto in quarta posizione e duqnue partirà dalla seconda fila. In pole l'inglese...Lowes , ancora lui, sul giro secco non fa sconti. L'inglese si è preso la dodicesima pole position in Moto2 e prova a mettere giù il capello sul podio della prima gara. Per tenersi un posto buono ...Oggi lo sapremo: non perdete il GP del Qatar, diretta Sky/DAZN e differita TV8. Chiuso il sabato di qualifiche, ecco che entriamo nella domenica di gare. Francesco Bagnaia si è assicurato la prima ...Il Doc è contento: 'Nelle Q2 ho messo un bel treno di gomme e peccato per qualche errorino, perché avrei anche potuto partire dalla prima fila' Nel candido commento di Pecco Bagnaia ecco il prologo di ...