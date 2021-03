Gand - Wevelgem 2021 | Van Aert | Bello vincere da favoriti | ora il Fiandre

(Di domenica 28 marzo 2021), 28 marzo" Prova di forza in volata ristretta per Wout Vanche ha vinto in casa ala. Battuti allo sprint gli italiani Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin , ...

Advertising

repubblica : Ciclismo, Van Aert vince la Gand-Wevelgem davanti a tre italiani - infoitsport : Ciclismo, Van Aert vince la Gand-Wevelgem davanti a tre italiani - infoitsport : Dove seguire la Gand-Wevelgem 2021 in TV e streaming? Diretta solo su Eurosport - infoitsport : GAND-WEVELGEM E' DI VAN AERT, ALLE SUE SPALLE NIZZOLO E TRENTIN - infoitsport : GAND-WEVELGEM. MOSER E LA PRIMA GIOIA ITALIANA -

Ultime Notizie dalla rete : Gand Wevelgem

, 28 marzo 2021 " Prova di forza in volata ristretta per Wout Van Aert che ha vinto in casa ala2021. Battuti allo sprint gli italiani Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin , protagonisti nelle fasi finali della corsa ma il belga è stato semplicemente più forte degli altri in volata. ...Le pagelle della: il 10 lo diamo a Van Aert e pure a Bennett! Matthews ridimensionato, Deceuninck horror, la tigna di Turgis. E che mestizia, Gilbert Wout Van Aert - 10 Un pezzettino di voto lo deve a ...“Sono molto contento di questa vittoria in una classica – ha affermato Van Aert al termine della Gand – E’ la prima che riesco a vincere e spesso sono partito con i favori del pronostico senza poi con ...Ciclismo, alla Gand-Wevelgem arriva la prima vittoria al Nord di Wout Van Aert: ma è grande Italia con Nizzolo, Trentin e Colbrelli ...