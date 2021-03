Benevento, Iago Falque verso una maglia da titolare: dipende dal modulo (Di domenica 28 marzo 2021) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi potrebbe concedere una maglia da titolare a Iago Falque nella gara contro il Parma alla ripresa del campionato Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi potrebbe concedere una maglia da titolare a Iago Falque nella gara contro il Parma alla ripresa del campionato. Lo riporta Corriere dello Sport evidenziando che però Falque troverebbe spazio solo nel 4-3-2-1 mentre qualora si confermasse il 3-5-2 visto contro la Juventus è più probabile un suo impiego a gara in corso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Il tecnico delFilippo Inzaghi potrebbe concedere unadanella gara contro il Parma alla ripresa del campionato Il tecnico delFilippo Inzaghi potrebbe concedere unadanella gara contro il Parma alla ripresa del campionato. Lo riporta Corriere dello Sport evidenziando che peròtroverebbe spazio solo nel 4-3-2-1 mentre qualora si confermasse il 3-5-2 visto contro la Juventus è più probabile un suo impiego a gara in corso. Leggi su Calcionews24.com

