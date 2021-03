Bayern Monaco, Muller: “Le squadre di Premier League non sono le più forti d’Europa” (Di domenica 28 marzo 2021) Thomas Muller, bandiera del Bayern Monaco, ha parlato di Premier League, sottolineando come sia uno dei campionati più spettacolari. “Mi piace molto la qualità del gioco in Inghilterra, ci sono molte grandi squadre che partecipano al campionato ma non sono sicuro che siano davvero le più forti in Europa“, ha sottolineato il tedesco. Che poi aggiunge: “Quando giochiamo contro le inglesi, spesso ci va bene. Non credo che le squadre della Premier League siano così forti di avere un netto vantaggio sulle altre. Poi l livello di concorrenza è eccellente in Europa. La Premier League è il più importante campionato del mondo, questo è certo ma ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Thomas, bandiera del, ha parlato di, sottolineando come sia uno dei campionati più spettacolari. “Mi piace molto la qualità del gioco in Inghilterra, cimolte grandiche partecipano al campionato ma nonsicuro che siano davvero le piùin Europa“, ha sottolineato il tedesco. Che poi aggiunge: “Quando giochiamo contro le inglesi, spesso ci va bene. Non credo che ledellasiano cosìdi avere un netto vantaggio sulle altre. Poi l livello di concorrenza è eccellente in Europa. Laè il più importante campionato del mondo, questo è certo ma ...

