Un piccolo Favore, in onda su Rai2 questa sera: prima visione (Di sabato 27 marzo 2021) Un piccolo Favore è un film con Anna Kendrick e Blake Lively, le queli interpreteranno le protagoniste, diretto da Paul Feig si presenta come un Thriller. Un piccolo Favore, il film che andrà in onda su Rai2, la trama (YouTube)La pellicola è un adattamento per il cinema del romanzo “A Simple Favor”, scritto da Darcey Bell, pubblicato negli Stati Uniti nel 2017 esattamente a Marzo. La sceneggiatura è stata curata da Jessica Sharzer, la quale ha lavorato anche per film come “Le parole non dette”, “Nerve” ed è stata candidata agli Emmy grazie alla serie tv “American Horror Story”, della quale è anche produttrice esecutiva. Alla regia c’è Paul Feig, con questa pellicola ha affrontato per la prima volta il tema del Thriller, dopo aver ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Unè un film con Anna Kendrick e Blake Lively, le queli interpreteranno le protagoniste, diretto da Paul Feig si presenta come un Thriller. Un, il film che andrà insu, la trama (YouTube)La pellicola è un adattamento per il cinema del romanzo “A Simple Favor”, scritto da Darcey Bell, pubblicato negli Stati Uniti nel 2017 esattamente a Marzo. La sceneggiatura è stata curata da Jessica Sharzer, la quale ha lavorato anche per film come “Le parole non dette”, “Nerve” ed è stata candidata agli Emmy grazie alla serie tv “American Horror Story”, della quale è anche produttrice esecutiva. Alla regia c’è Paul Feig, conpellicola ha affrontato per lavolta il tema del Thriller, dopo aver ...

Advertising

zazoomblog : Un piccolo favore: stasera su Rai2 in prima visione il thriller di Paul Feig con Blake Lively - #piccolo #favore:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un piccolo favore: stasera su Rai2 in prima visione il thriller di Paul Feig con Blake Lively… - Whiteyeice : Un piccolo favore stasera su Rai 2 - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:05) Un piccolo favore (Film) #StaseraInTV 27/03/2021 #PrimaSerata #unpiccolofavore @RaiDue - _PuntoZip_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai2 “Un piccolo favore” – Thriller diretto da Paul Feig, con Blake Lively ed He… -