"Un gesto ignobile!". Federica va in cimitero dalla figlia di 9 anni, al rientro la terribile scoperta

Mira (Venezia), una comunità intera indignata di fronte al gesto inaccettabile. Tutto viene comunicato e diffuso attraverso il video girato da una mamma, Federica, che lo scorso anno ha dovuto affrontare la morte della figlia, Lavinia, affetta da una grave malattia a soli 9 anni. Federica si trovava al cimitero, per fare visita alla tomba della figlia. Poi la scoperta che lascia senza parole. Ignoti avrebbero rubato da una macchina parcheggiata davanti al cimitero sessanta uova di Pasqua che dovevano essere vendute per beneficenza. Il furto vene denunciato al Comando dei carabinieri ma anche sui social. Il popolo web non può che unirsi allo sgomento di mamma Federica. La donna ha trovato la macchina totalmente vuota.

