Tottenham | Bale tornerà al Real Madrid Deciso il suo futuro con Zidane

(Di sabato 27 marzo 2021) Ilnon conta più su: il gallese, terminato il prestito al, potrebbe lasciare i blancos a parametro zero Garethfarà ritorno aluna volta terminato il prestito al. Ma ildell’esterno gallese non sarà più con la camiseta blanca addosso. Secondo quanto riportato da Marca, la società di Florentino Perez cederàa parametro zero pur di risparmiare sull’ingaggio. Ilè già scritto. Leggi su Calcionews24.com

Il Real Madrid non conta più su: il gallese, terminato il prestito al, potrebbe lasciare i blancos a parametro ...LONDRA - Il cartellino di Garethappartiene al Real Madrid e, come ha rivelato lo stesso gallese , a fine stagione tornerà ... Difficilmente però il, club in cui gioca attualmente in ...Il Real Madrid non ha intenzione di riprendersi Gareth Bale, attualmente in prestito al Tottenham. E per questo l'intenzione sarebbe quella di lasciarlo ...LONDRA - Le recenti parole di Bale sembrano predire un ritorno al Real Madrid, con il rientro in Spagna che potrebbe essere però solo di passaggio. Sul futuro del gallese ha provato a fare chiarezza J ...