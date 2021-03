The Good Nurse: Nnamdi Asomugha con Jessica Chastain e Eddie Redmayne (Di sabato 27 marzo 2021) Deadline rivela che la star di Sylvie’s Love, Nnamdi Asomugha, si unisce a Jessica Chastain e Eddie Redmayne nell’atteso thriller serial killer di Netflix The Good Nurse. Quando sono in programma le riprese? Sappiamo che le riprese sono in programma per metà aprile sulla costa orientale. Basato sul libro di Charles Graeber e sceneggiato dallo sceneggiatore del 1917 Krysty Wilson-Cairns, lo scrittore e regista danese Tobias Lindholm (Another Round) debutta alla regia di un lungometraggio in lingua inglese, prodotto da Protozoa e FilmNation di Darren Aronofsky. Tobias Lindholm Lindholm è il partner di scrittura abituale di Thomas Vinterberg, anche nei film di successo The Hunt e nel candidato all’Oscar 2021 Another Round, e ha anche diretto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Deadline rivela che la star di Sylvie’s Love,, si unisce anell’atteso thriller serial killer di Netflix The. Quando sono in programma le riprese? Sappiamo che le riprese sono in programma per metà aprile sulla costa orientale. Basato sul libro di Charles Graeber e sceneggiato dallo sceneggiatore del 1917 Krysty Wilson-Cairns, lo scrittore e regista danese Tobias Lindholm (Another Round) debutta alla regia di un lungometraggio in lingua inglese, prodotto da Protozoa e FilmNation di Darren Aronofsky. Tobias Lindholm Lindholm è il partner di scrittura abituale di Thomas Vinterberg, anche nei film di successo The Hunt e nel candidato all’Oscar 2021 Another Round, e ha anche diretto ...

