SpiderMan No Way Home: Tom Holland annuncia la fine delle riprese con una storia su Instagram (Di sabato 27 marzo 2021) SpiderMan No Way Home: concluse le riprese per Tom Holland, che ha festeggiato ringraziando lo staff in una storia su Instagram. Ecco quello che sappiamo finora. SpiderMan No Way Home: cosa ha detto Tom Holland ai suoi followers? Tom Holland ha dato la notizia con una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram da quasi 43mila followers. Con lui, c'è il suo personal trainer, che segue anche altri attori di Hollywood. Non pubblico mai robaccia di questo tipo, ma è l'ultimo giorno quindi chi se ne frega. Grazie Duffy Gaver per aver reso migliore tutto ciò che è legato a questo lavoro. Ti voglio bene amico mio Tom Holland

