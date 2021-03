Serie C 2020 2021 | il Bari scaccia la crisi | Paganese battuta 2-0

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo aver collezionato un punto in quattro partite, iltorna alla vittoria e si lascia alle spalle ladi risultati. Al San Nicola, la squadra di casa vince 2-0 contro lae lo fa grazie ad una partita sempre in controllo. Al 20? c’è il vantaggio grazie ad una grandissima conclusione dalla distanza di Bianco che non lascia scampo a Baiocco. Nella ripresa, non c’è la reazione degli ospiti. Anzi, iltrova il modo di raddoppiare: Antenucci innesca De Risio il cui cross trova pronto in area D’Ursi per la conclusione a rete sul primo palo. Ilsi porta a quota 56 punti in classifica al terzo posto, laresta a 27 nel bel mezzo della lotta per non retrocedere. Per Raffini e compagni si tratta della seconda sconfitta consecutiva e la classifica inizia a ...