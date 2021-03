Scontro tra Francia e Turchia su interferenza elezioni francesi (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimamente è in atto uno Scontro diplomatico tra Francia e Turchia. Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che ci potrebbero essere tentativi di interferenza da parte della Turchia nelle prossime elezioni presidenziali del paese. Francia e Grecia alleate contro l’espansionismo turco Qual’è l’origine dello Scontro tra Francia e Turchia? Le relazioni tra Turchia e Francia Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimamente è in atto unodiplomatico tra. Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che ci potrebbero essere tentativi dida parte dellanelle prossimepresidenziali del paese.e Grecia alleate contro l’espansionismo turco Qual’è l’origine dellotra? Le relazioni tra

Advertising

CarloCalenda : Non ho nulla contro le primarie. Ho tre semplici preoccupazioni: 1) come si possono fare in sicurezza mentre rimand… - fleinaudi : #Fratoianni e #Gasparri sostengono entrambi, pur con posizione differenti, di non essere d’accordo con @fleinaudi s… - reportrai3 : Dopo la sentenza Eni Nigeria è scontro tra giudici e Pm. ?? - Activnews24 : Sono 19 i morti dello scontro tra due treni avvenuto ieri nel sud dell'Egitto. Il bilancio delle vittime è stato ri… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Scontro tra due auto, una si ribalta. Persona portata al Dea -