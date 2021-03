Scende dall’auto per soccorrere e viene travolto: Riccardo, 22 anni, muore sul colpo (Di sabato 27 marzo 2021) Terribile incidente nella tarda serata di venerdì 26 marzo sull’autostrada A20, in direzione Palermo, sul viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca Tirrena. Lo scontro è avvenuto tra una Toyota Rav 4 e un tir. Una Peugeot 208 con a bordo due fratelli, si è fermata per prestare soccorso alle persone rimaste ferite nello scontro, ma poco dopo è avvenuta la tragedia. Appena uno dei due ragazzi è sceso dall’auto è stato investito da un altro mezzo che stava sopraggiungendo. L’impatto per il giovane Riccardo Maestrale, militare dell’esercito di 22 anni di Milazzo ma in servizio a Cosenza. Nell’incidente è rimasto gravemente anche il fratello della vittima.



Poco prima di essere stato travolto dall’auto che lo ha ucciso, il giovane ha pubblicato un post su Twitter, una foto scattata dalla Peugeot 208, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Terribile incidente nella tarda serata di venerdì 26 marzo sull’autostrada A20, in direzione Palermo, sul viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca Tirrena. Lo scontro è avvenuto tra una Toyota Rav 4 e un tir. Una Peugeot 208 con a bordo due fratelli, si è fermata per prestare soccorso alle persone rimaste ferite nello scontro, ma poco dopo è avvenuta la tragedia. Appena uno dei due ragazzi è scesoè stato investito da un altro mezzo che stava sopraggiungendo. L’impatto per il giovaneMaestrale, militare dell’esercito di 22di Milazzo ma in servizio a Cosenza. Nell’incidente è rimasto gravemente anche il fratello della vittima.Poco prima di essere statoche lo ha ucciso, il giovane ha pubblicato un post su Twitter, una foto scattata dalla Peugeot 208, ...

Advertising

periodicodaily : Scende dall’auto per prestare soccorso muore 22enne - Italia_Notizie : Scende dall'auto per soccorrere i feriti di un incidente, travolto e ucciso a 22 anni - protoromantica : RT @repubblica: Scende dall'auto per soccorrere i feriti di un incidente, giovane militare travolto e ucciso - StraNotizie : Scende dall'auto per soccorrere i feriti di un incidente, travolto e ucciso a 22 anni - rep_palermo : Scende dall'auto per soccorrere i feriti di un incidente, travolto e ucciso a 22 anni [di Ivan Mocciaro] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Scende dall’auto Tragico incidente in autostrada, morta sul colpo ragazza di Nola - Maria Notaro in auto col fidanzato, deceduto con lei IlCorrierino.com