Roma, cucciolo di cane precipita in un tombino profondo 2 metri: salvato dai vigili del fuoco (Di sabato 27 marzo 2021) Una storia a lieto fine quella di un cucciolo di cane precipitato all’interno di un tombino profondo 2 metri in via Borriana, a Roma. Questa mattina, intorno alle 9:30, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la Squadra 26A del distaccamento di Cerveteri. Il personale intervenuto, si è subito attivato per recuperare il cagnolino. Il cucciolo, una volta tratto in salvo, è stato riconsegnato alla proprietaria in buone condizioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Una storia a lieto fine quella di undito all’interno di unin via Borriana, a. Questa mattina, intorno alle 9:30, la Sala Operativa del Comando deideldiha inviato sul posto la Squadra 26A del distaccamento di Cerveteri. Il personale intervenuto, si è subito attivato per recuperare il cagnolino. Il, una volta tratto in salvo, è stato riconsegnato alla proprietaria in buone condizioni. su Il Corriere della Città.

