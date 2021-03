‘Possiede’ 140 auto ma non ha nemmeno la patente: scoperto prestanome per veicoli utilizzati per commettere reati (Di sabato 27 marzo 2021) 140 veicoli intestati tutti alla stessa persona, ovviamente un prestanome: la scoperta, che segue altre analoghe operazioni, è stata effettuata dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina durante le normali attività di controllo alla circolazione stradale effettuate in queste ore ed intensificate per le verifiche sul rispetto della normativa anticontagio da Covid-19, nel corso delle quali si è proceduto al controllo di una Volskwagen Golf. Le mancate giustificazioni Alla guida del veicolo F.W., classe 1972, di origini siriane e residente a Roma, che non era in grado di giustificare a quale titolo si trovasse alla guida del veicolo intestato ad un cittadino egiziano. Le risposte vaghe dell’uomo insospettivano gli operatori della Polizia Locale, che effettuavano un approfondimento presso la banca dati della Motorizzazione Civile scoprendo che il veicolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) 140intestati tutti alla stessa persona, ovviamente un: la scoperta, che segue altre analoghe operazioni, è stata effettuata dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina durante le normali attività di controllo alla circolazione stradale effettuate in queste ore ed intensificate per le verifiche sul rispetto della normativa anticontagio da Covid-19, nel corso delle quali si è proceduto al controllo di una Volskwagen Golf. Le mancate giustificazioni Alla guida del veicolo F.W., classe 1972, di origini siriane e residente a Roma, che non era in grado di giustificare a quale titolo si trovasse alla guida del veicolo intestato ad un cittadino egiziano. Le risposte vaghe dell’uomo insospettivano gli operatori della Polizia Locale, che effettuavano un approfondimento presso la banca dati della Motorizzazione Civile scoprendo che il veicolo ...

