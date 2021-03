Morte Guerini | giovedì l’ultimo saluto a Daniel

(Di sabato 27 marzo 2021)non c’è più, ma per gli amici e i parenti vivrà in eterno.alle 12:00 ci sarà la possibilità di dargli. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la cerimonia funebre della giovane promessa della Lazio avverranno settimana prossima presso la Basilica di San Giovanni Bosco. Il ricordo sul luogo della tragedia Tante sono le persone rimaste scosse dalla scomparsa del 19enne e per questo hanno voluto portare dei fiori su viale Palmiro Togliatti, luogo dov’è avvenuto l’incidente. Accanto ai fiori è comparso anche uno striscione con su scritto “ciao Guero“, affisso dai tifosi della Lazio, insieme a una maglia firmata da tutti i suoi compagni della Primavera biancoceleste. Le parole della madre L’ultima telefonata,, l’aveva fatta alla mamma ...

... nel discorso del 27 maggio 2020 alla Camera dei Deputati, il Ministro della Difesa Lorenzo... in tre mesi sono state condannate a50 persone e, da quando è al potere Abdel Fattah al - ..."Sono sgomento, disperato, incredulo e senza parole": ladi Danielha sconvolto anche Luca Antonini . L'ex terzino di Milan e Genoa era l'agente del 19enne giocatore della Lazio Primavera, che ha perso la vita mercoledì sera a seguito di un ...ROMA. Commozione, incredulità e un dolore che risuona silenzioso e colpisce al cuore. Il mondo del calcio si stringe nel lutto per la morte di Daniel Guerini, 19 anni, centrocampista di talento della ..."Parlare di Daniel e ricordarlo mi fa sempre piacere". Gioele Pingitore, amico fraterno ed ex compagno di squadra di Daniel Guerini è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per ...