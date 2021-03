Meghan Markle, «spaventata» da una «contro-biografia» in arrivo (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuova tempesta di polemiche è in arrivo su Meghan Markle. O meglio, seppur la duchessa riesca quasi sempre a dividere il pubblico in sostenitori e detrattori, pare che un esperto scrittore abbia deciso di delinearne un ritratto veritiero come nessun altro. Stando al report del Sun, infatti, il giornalista Tom Bower avrebbe firmato «un contratto a sei cifre» per realizzare una biografia non autorizzata dell’ex attrice americana. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuova tempesta di polemiche è in arrivo su Meghan Markle. O meglio, seppur la duchessa riesca quasi sempre a dividere il pubblico in sostenitori e detrattori, pare che un esperto scrittore abbia deciso di delinearne un ritratto veritiero come nessun altro. Stando al report del Sun, infatti, il giornalista Tom Bower avrebbe firmato «un contratto a sei cifre» per realizzare una biografia non autorizzata dell’ex attrice americana.

