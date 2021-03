Marano, rapinatori investiti: Giuseppe confessa. L’auto è passata sui due corpi (Di sabato 27 marzo 2021) Ha confessato. Giuseppe Greco, 25 anni, di Marano, nella notte, interrogato dai carabinieri della Compagnia di Marano, ha ammesso di aver travolto e investito Ciro Chirollo e Domenico Romano, i due rapinatori di Sant’Antimo che poco prima gli avevano rubato il Rolex. Giuseppe Greco confessa: “Li ho investiti io” Il 25enne, incensurato, ha aiutato i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 marzo 2021) Hato.Greco, 25 anni, di, nella notte, interrogato dai carabinieri della Compagnia di, ha ammesso di aver travolto e investito Ciro Chirollo e Domenico Romano, i duedi Sant’Antimo che poco prima gli avevano rubato il Rolex.Greco: “Li hoio” Il 25enne, incensurato, ha aiutato i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

