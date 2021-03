Lotto i numeri della fortuna del 27-03-2021

Leggi su gigilotto

(Di sabato 27 marzo 2021), i, previsioni elaborate dalla cabala e dagli astri, valide per sei colpi a partire da 27-03-. La previsione per ilelaborate dalla cabala è composta da due quartine da mettere in gioco su TUTTE e NAZIONALE 22-42-63-49 36-42-76-50 La previsione per ilelaborata dagli astri è composta da una sola terzina da mettere in gioco sulla ruota di BARI e TUTTE 31-60-34 Se lo desideri puoi aggiungere uno dei trepiù ritardatari del momento per tentare la sortequaterna: 4 / 63 / 34 NOTA: se sei interessato/a al metodo astrale personalizzato inviami la tua data di nascita e la ruota su cui vuoi giocare (esclusa la Nazionale e Tutte) ti faro avere la previsione ...