La cosplayer Himorta diventa un fumetto

(Di sabato 27 marzo 2021) Lae influencerun: “La carta del fuoco” è in uscita il 30 marzo per Mondadori Electa Lapiù amata e seguita d’Italia è, all’anagrafe Antonella Arpa. Con oltre 1 Milione di follower su Instagram,non è solo influencer. Negli anni ha vestito i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie… L'articolo Corriere Nazionale.

è la protagonista de "La carta del fuoco". Il fumetto in uscita il 30 marzo per Mondadori Electa è già in preorder su ...... a fare i conti con dei poteri spaventosi e le responsabilità che ne derivano.' Attraverso la carta del fuocoda famosadiviene così una vera e propria eroina moderna che combatte ...La cosplayer Antonella Arpa, conosciuta con il nome di Himorta ha ideato il fumetto: 'Per me è un sogno che finalmente si realizza' ...FUMETTI L’affascinante Himorta, al secolo Antonella Arpa, meglio nota come Manga Himorta, salernitana, classe 1990, influencer e cosplayer tra le più seguite d’Europa (oltre 1 milione di follower), un ...