Inter, vuoi vedere che torna Lazaro? Il Gladbach nicchia sul riscatto... Una consapevolezza, che però porta a un dubbio. Valentino Lazaro al Borussia MoenchenGladbach ha vissuto una stagione contrastante, piena di alti, ma anche di bassi. Suo il gol (di scorpione, contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter vuoi Inter, vuoi vedere che torna Lazaro? Il Gladbach nicchia sul riscatto... In questa stagione l'esterno di proprietà dell'Inter ha saltato le prime 5 partite di campionato in seguito a un infortunio alla caviglia, a inizio 2021 è stato fermo per più di un mese per un ...

"Bomber con la valigia ma vincevo sempre" Mangia tutto quello che vuoi, mi diceva' . La chiamavamo il ragazzo con la valigia. 'L'Inter mi aveva preso dal Montebelluna a metà con il Como, dopo il primo anno a Milano finii lì. Poi Bari, Inter, ...

Inter, vuoi fare un salto di qualità? Prova a prendere Dybala | Il Cirotano L'obiettivo dell'Inter non convince, i tifosi: Non ci serve Che serva un vice-Lukaku è cosa nota da due anni: Antonio Conte ha invano chiesto prima Dzeko e poi tanti altri attaccanti per rafforzare un reparto fondamentale dove solo ora Sanchez è tornato a rend ...

Calciomercato Inter, Conte pazzo di Muriel: i nerazzurri ci pensano Calciomercato Inter: Antonio Conte sarebbe rimasto stregato da Luis Muriel, ma per portarlo via dall’Atalanta servono un bel po’ di soldi Visti i problemi finanziari che sta attraversando la proprietà ...

