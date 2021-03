Gli abominevoli titoli sulla prof morta un mese dopo il vaccino (Di sabato 27 marzo 2021) Ilaria Pappa era un’insegnante, aveva 31 anni, ed è morta all’ospedale Cardarelli di Napoli. Cosa sappiamo di lei? Sicuramente i titoli che spiegano che “è morta un mese dopo il vaccino” creano disinformazione. Ilaria Pappa: Scrive il Corriere: Era stata ricoverata il 16 marzo scorso presso il reparto di Neurologia del Cardarelli e due giorni dopo, a seguito di un primo arresto cardiaco, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva e da tre giorni era in coma farmacologico. Dagli ambienti sanitari si apprende che la docente aveva già avuto un episodio di ictus ischemico. Lo scorso 28 febbraio la donna si era sottoposta a vaccinazione, con AstraZeneca. Ma non c’è alcun collegamento tra il vaccino e la morte della docente Insomma Ilaria Pappa è ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Ilaria Pappa era un’insegnante, aveva 31 anni, ed èall’ospedale Cardarelli di Napoli. Cosa sappiamo di lei? Sicuramente iche spiegano che “èunil” creano disinformazione. Ilaria Pappa: Scrive il Corriere: Era stata ricoverata il 16 marzo scorso presso il reparto di Neurologia del Cardarelli e due giorni, a seguito di un primo arresto cardiaco, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva e da tre giorni era in coma farmacologico. Dagli ambienti sanitari si apprende che la docente aveva già avuto un episodio di ictus ischemico. Lo scorso 28 febbraio la donna si era sottoposta a vaccinazione, con AstraZeneca. Ma non c’è alcun collegamento tra ile la morte della docente Insomma Ilaria Pappa è ...

