È italiano il circuito di Formula 1 più lungo della storia (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Vetture computerizzate, regolamenti studiati al millesimo e sicurezza messa al centro. La Formula 1 di oggi appare uno sport per robot, ma non è stato sempre così. Un pò di anni fa la F1 si correva su strade polverose, le monoposto avevano ruote larghe come quelle di una moto e la sicurezza era praticamente inesistente. Domenica prenderà il via il 72esimo campionato mondiale di Formula 1 sul circuito del Bahrain, una pista avveniristica studiata a tavolino per ospitare i bolidi di Hamilton e compagni. Sembra un altro sport se confrontato con il Gran Premio che si svolse a Pescara nel 1957. La pista abruzzese vanta tuttora un doppio record in F1: è stato il tracciato più lungo sul quale si sia mai svolta una gara (26 km, ben 3 km in più del famoso Nurburgring); e a tutt'oggi è l'unico circuito ...

